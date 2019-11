Opvallende stier verhuisd naar Burgers’ Zoo

De bantengstieren hebben doorgaans een zwarte vacht.

De stier is afkomstig uit een dierentuin uit het Duitse München. Daar mocht het dier niet meer fokken, omdat hij in de Duitse dierentuin onder andere met vier van zijn dochters samenleefde. Toen deze jonge koeien in de geslachtsrijpe leeftijd kwamen, kreeg de stier een tijdelijk anticonceptiemiddel. Onder deze hormonale invloed veranderde ook de kenmerkende zwarte vachtkleur van het volwassen mannetje in het kastanjebruine kleed van de volwassen vrouwen en de jongen.

De nieuwe stier in Burgers’ Zoo. Ⓒ Burgers Zoo

Het dier mag in Arnhem weer aan de slag in het fokprogramma. Hij is genetisch onverwant aan de al aanwezige koeien. Omdat het anticonceptiemiddel uit zal gaan werken zal het dier geleidelijk verkleuren van kastanjebruin naar zwart.