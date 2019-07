Italiaanse bevolking krimpt voor eerst in 90 jaar

Ⓒ Hollandse Hoogte / Herman Wouters

ROME - De Italiaanse bevolking, buitenlanders niet meegerekend, is voor het eerst in negentig jaar gekrompen. Dat meldt het bureau voor de statistiek Instat. De krimp vond plaats in de jaren 2015 - 2018 en er lijkt geen verandering in te komen. Het aantal geboortes liep vorig jaar 4 procent terug tot nog geen 440.000, een historisch dieptepunt sinds het ontstaan van het moderne Italië (1861).