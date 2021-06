LIVE | Dienstregeling NS terug naar ’oude normaal’

06.46 - Dienstregeling NS terug naar ’oude normaal’

De NS rijdt vanaf maandag overdag weer dezelfde dienstregeling als voor het begin van de coronacrisis in 2020. Op 5 juli rijden ook alle nachttreinen weer zoals voor de beperkende maatregelen tegen het coronavirus.

De spoorwegen zijn klaar voor het hervatten van de normale dienstregeling, zegt president-directeur van de NS Marjan Rintel. „Een belangrijk moment voor NS na een zware periode waarin we veel hebben moeten vragen van onze reizigers en collega’s.”

Het aantal reizigers neemt ook steeds meer toe, meldt de NS. Op doordeweekse dagen is de drukte ongeveer 40 procent ten opzichte van 2019. In het weekend is dat 60 procent.

De NS merkt ook dat mensen de trein weer willen nemen, doordat het aantal nieuwe abonnementen licht is gestegen sinds de regering vorige maand aankondigde dat iedereen weer gebruik mocht maken van het openbaar vervoer. Eerder werd geadviseerd om alleen met het ov te gaan als het noodzakelijk was.

06.32 - Hoop op een Burendag als vanouds in september

Nu er steeds meer versoepelingen zijn van de coronamaatregelen hopen de organisatoren dat Burendag eind september weer als vanouds gevierd kan worden. Voor de zestiende keer organiseren het Oranje Fonds en Douwe Egberts op 25 september Burendag, waarmee ze hopen buurten socialer en veiliger te maken.

In coronatijd is het volgens Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds, nog duidelijker geworden dat het belangrijk is om mensen in de buurt te hebben waar je op terug kunt vallen. „Al is het maar voor het alom bekende kopje suiker. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.”

Tijdens de vorige editie van Burendag, met 4000 deelnemende buurten, riepen de organisatoren op de dag veilig buiten en met 1,5 meter afstand te vieren. Ook nu benadrukken ze activiteiten te bedenken die voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen, zoals een buurtbingo, oud-Hollandse spelletjesdag of samen insectenhotels maken of tuinieren. Wie zijn buren beter wil leren kennen en iets organiseert, kan de activiteit vanaf maandag aanmelden en mogelijk een financiële bijdrage van maximaal 400 euro krijgen.

06.14 - ’Aanvalsplan om corona-achterstanden weg te werken is haastklus’

Scholen lopen zich het vuur uit de sloffen om een onderwijsprogramma, bedoeld om corona-achterstanden bij leerlingen weg te werken, op poten te zetten. Een deel vreest zelfs dat er in de haast verkeerde keuzes gemaakt worden, blijkt volgens het AD uit nieuw onderzoek.

Begin dit jaar kondigde het kabinet het ambitieuze noodprogramma aan, waaraan een zak geld hangt van 8,5 miljard euro en een looptijd van 2,5 jaar. Concrete opties voor scholen: het schooljaar verlengen, de lesdagen langer maken, extra onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen of zelfs privéleraren inzetten.

Scholen moeten van het ministerie van Onderwijs de impact van de crisis op hun leerlingen vaststellen, kiezen uit een waslijst aan middelen om de leerachterstanden weg te werken en een ’schoolprogramma’ opstellen. Een flinke klus, toont onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek & Advies onder schoolleiders van basisscholen volgens de krant aan.

Want 81 procent van de schoolleiders noemt de planning van het ministerie „pittig.” Toch verwacht meer dan de helft (54 procent) dat zij goede of redelijk overwogen keuzes zullen maken voor hun leerlingen. Ruim een kwart van de schoolleiders (27 procent) geeft echter aan dat de selectie die zij nu - onder tijdsdruk - maken achteraf wel eens niet de juiste zouden kunnen zijn. En 10 procent spreekt zelfs van „een onhaalbare planning.”

05.25 - Verzekeraars: relatief veel bedrijfsbranden in coronajaar

Hoewel veel bedrijven in 2020 dicht waren en werknemers ook veel thuiswerkten, was het aantal bedrijfsbranden relatief hoog (3617) in vergelijking met voorgaande jaren. Van 2017 tot en met 2019 lag dit aantal gemiddeld op 4079 bedrijfsbranden per jaar. Dat becijfert het Verbond van Verzekeraars, in de maandag verschenen tweede Risicomonitor Bedrijfsbranden. Belangrijkste oorzaken van de branden vorig jaar waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen.

De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (30 procent), gevolgd door kantoren (23 procent) en winkels (20 procent). In de provincie Limburg registreerden verzekeraars in 2020 relatief gezien de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 4,8 branden per 1000 zakelijke locaties, gevolgd door de provincie Noord-Brabant (4,5) en Overijssel (4,3). De meeste branden in de jaren 2017-2020 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag en donderdag.

De grootste omvang van de schade was bij bedrijven in de agrarische sector (zoals stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in ongeveer een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand. Wat weer veelal uitloopt op het faillissement van de ondernemer.

05.20 - Veiligheidsberaad bespreekt eerste voetbalweekend

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag in Utrecht hoe het eerste weekend van het EK voetbal is verlopen. Grote schermen bij de horeca zijn verboden, maar het is niet uitgesloten dat buurtbewoners gezamenlijk naar een scherm op straat willen kijken, terwijl er onder meer nog een verbod op groepsvorming is en de verplichte 1,5 meter afstand ook nog steeds geldt.

Vorige week waarschuwden de burgemeesters al dat er tegen excessen zal worden opgetreden. Maar ze sluiten ook niet uit dat schermen op straat en bij terrassen tegen het eind van het EK wel gewoon toegestaan zullen zijn.

Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het overleg in Utrecht. Het Veiligheidsberaad had vorige week donderdag een extra vergadering met hem over de voorwaarden waaronder deze zomer weer evenementen mogelijk zijn. De burgemeesters willen zo snel mogelijk zo duidelijk mogelijke regels, zodat iedereen precies weet waar hij aan toe is.

De burgemeesters hebben ook gepleit voor het ontzien van medewerkers van onder meer politie, GGD, veiligheidsregio’s en gemeenten, die tijdens de coronacrisis heel hard hebben moeten werken. Het toestaan van evenementen kan niet betekenen dat zij nu weer extra ingezet moeten worden, want volgens de burgemeesters hebben deze mensen wel een tijd rust verdiend.