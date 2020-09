Afgelopen etmaal 38 sterfgevallen gemeld door corona

De sterfgevallen worden vooral gerapporteerd uit de regio Zwolle (21 doden). Zeven patiënten overleden in Kampen, drie in Raalte en drie in Deventer.

De GGD IJsselland meldt dat er in de Zwolse regio de afgelopen week slechts één dode door Covid-19 is te betreuren. De andere gevallen zijn eerdere sterfgevallen, de meeste uit april, die nu pas worden gekoppeld aan corona.

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg zaterdag met 29. Op vrijdag meldde het RIVM 36 ziekenhuisopnames en 16 sterfgevallen. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is gestegen met 2713. Tussen vrijdagochtend en zaterdag zijn die positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is iets minder dan op vrijdag, toen het aantal gevallen met 2777 toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus.

De gemeente Amsterdam telde 335 nieuwe besmettingen, in Den Haag werden 197 positieve tests geregistreerd en in Rotterdam kregen 164 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. In de regio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen, steeg het aantal besmettingen met 256.