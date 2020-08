Drankrijder denkt te kunnen rijden zonder band

„Zo kan ik wel rijden”, verklaarde de drankrijder met een dubbele tong aan de agenten. Die dachten daar anders over en lieten de bestuurder op het politiebureau een blaastest doen. Daaruit bleek dat de automobilist 1235 ug/l alcohol had genuttigd. Dat is ruim 5,5 keer de toegestane hoeveelheid van 220 ug/l.

Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd. Het Openbaar Ministerie beslist wanneer hij het roze pasje weer in het bezit krijgt.