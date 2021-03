Mega-corruptie CDU beroert Duitsers

Ook de premier van Beieren, Markus Soeder, wordt door het schandaal geraakt. Ⓒ AFP

BERLIJN - Ruim twintig jaar nadat Angela Merkel (66) een einde maakte aan de smeergeldschandalen in de CDU duikt het spook van omkoopbaarheid weer in de Duitse regeringspartij op. Door grootschalige corruptie, uitgerekend in de corona-pandemie, kwamen al twee christen-democraten ten val. De onrust is groot, enkele dagen voor de belangrijke deelstaatverkiezingen.