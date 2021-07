Strengere regels maar toch op vakantie: ’We moeten er gewoon uit’

Premium Financieel

Deel Portugal op oranje, moet ik nog gaan of niet?

Slecht nieuws voor de duizenden reizigers die de komende twee weken naar de Algarve in Portugal zouden vertrekken: de regio is weer op ’oranje’ gesprongen. Wat moet je doen als je een vakantie naar de Algarve hebt geboekt en wat is wijsheid als je daar op dit moment zit? En vormt dit een voorbode vo...