Dodelijke vechtpartij Drentse GGZ-instelling: ’Bewoner (53) gewurgd’

K. wordt er ook van verdacht dat hij het slachtoffer heeft geslagen en geschopt. Er is onder meer een schoenafdruk gevonden op het hoofd van het slachtoffer. Volgens de advocaat van de GGZ-patiënt was zijn cliënt al lange tijd opgenomen op een open afdeling bij GGZ-instelling Lentis.

De mannen, die in hetzelfde gebouw woonden, zijn op de avond van 15 oktober in een worsteling beland. De aanleiding daarvan is niet duidelijk. K.’s advocaat zegt dat zijn cliënt zich nog maar flarden herinnert van het gevecht. „Het laatste is dat hij onder het slachtoffer lag met zijn arm om diens nek.”

Getuige gehoord

Volgens het Openbaar Ministerie is het definitieve sectierapport nog niet klaar en moet K. nog worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Ook wil het OM nog een medebewoner als getuige horen. De verdachte blijft vastzitten tot aan de inhoudelijke rechtszaak. Wanneer die is, is nog niet bekend.