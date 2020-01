Seksueel actieve vrouw stelt menopauze uit

Vrouwen die elke elke week of vaker seks hebben - in de vorm van geslachtsgemeenschap, orale seks, seksuele aanrakingen of masturbatie -, hadden ongeacht hun leeftijd 28 procent minder kans om in de menopauze terecht te komen dan vrouwen die minder dan een keer per maand seks hebben. Vaker nat is dus langer nat.

Lichaam verliest interesse

„Als een vrouw geen seks heeft en er dus geen kans op zwangerschap is, dan ’verliest’ het lichaam interesse en kiest het ervoor om geen energie te steken in de ovulatie omdat dat toch zinloos is”, aldus onderzoekster Megan Arnot van de University College Londen die het onderzoek leidde.

Volgens haar geeft het onderzoek extra gewicht aan de evolutietheorie dat de menopauze vooral bedoeld is om de kans op generatieconflicten tussen vrouwen te verkleinen. Vrouwen die geen seks meer hebben en dus eerder in de menopauze terechtkomen, kunnen zich vervolgens wijden aan de opvoeding van hun kleinkinderen waardoor die een grotere kans op overleven hebben.

Ovulatie bij vrouwen vergroot immers de kans op het krijgen van dodelijke infecties. Grootmoeders zijn dus volgens die evolutietheorie broodnodig.