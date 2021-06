Bedrijf Trump wordt aangeklaagd voor belastingmisdrijven

De krant meldt op basis van ingewijden dat het bedrijf en Wisselberg worden vervolgd voor het ontduiken van belastingen op secundaire arbeidsvoorwaarden. De afgelopen maanden werd onder meer onderzocht of belasting was betaald over onder meer auto’s en woningen voor medewerkers.

Misstanden

Trump heeft altijd ontkend dat binnen zijn bedrijf financiële misstanden plaatsvinden en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd. Voor zover bekend wordt de voormalige president zelf niet vervolgd. De aanklachten kunnen er wel voor zorgen dat banken en zakenpartners niet meer willen samenwerken met zijn bedrijf, dat bij een veroordeling een boete opgelegd kan krijgen.

Ingewijden zeiden enkele dagen geleden tegen The Washington Post dat de Trump Organization een deadline was gesteld. Advocaten van het bedrijf kregen tot maandagmiddag de tijd om uit te leggen waarom aanklagers moesten afzien van een strafzaak vanwege financiële misstanden. Het onderzoek draait bijvoorbeeld ook om de manipulatie van de waarde van vastgoed, waardoor de belasting lager zou zijn en er gunstigere leningen konden worden afgesloten.