Mogelijke stop alcoholcontroles politie om corona

In de stukken van de politie, die RTL Nieuws heeft ingezien, staat onder andere dat specifieke politietaken waarbij agenten in contact komen met burgers, landelijk worden afgestemd over het al dan niet door laten gaan van deze taken.

Inmiddels dreigt er ook een personeelstekort in de meldkamer van de politie Brabant. Brabant is de provincie met de meeste vastgestelde besmettingen van het virus. De maatregelen die in Noord-Brabant waren genomen, gelden sinds vrijdag voor heel Nederland.