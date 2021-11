Twitteraars stemmen voor verkoop Tesla-aandelen van Elon Musk

„Ik was bereid om beide uitkomsten te accepteren”, aldus Musk in een tweet na de sluiting van de peiling. Daarmee reageerde hij op de vraag of de poll verliep zoals hij wilde. Musk maakte de poll zaterdag aan, nadat de Democraten in de Verenigde Staten met een voorstel waren gekomen om onder meer aandelen van miljardairs zwaarder te belasten. De baas van Tesla had eerder al kritiek geleverd op het plan.

„Er wordt de laatste tijd veel ophef gemaakt over niet-gerealiseerde winsten die een middel zijn om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen”, schreef Musk bij de poll. Andere gebruikers van Twitter konden vervolgens ja of nee stemmen. Niet al zijn volgers brachten een stem uit. Dat zijn er in totaal 62,7 miljoen.

Musk zei bij het aanmaken van de poll dat hij geen loon of bonussen uitbetaald krijgt, maar aandelen heeft en alleen bij de verkoop van die aandelen belastingen betaalt. Ook voegde hij eraan toe ongeacht het resultaat van de poll zich aan de uitkomst te houden.

De succesvolle ondernemer had op 30 juni 170,5 miljoen aandelen in Tesla. De verkoop van 10 procent levert hem zo’n 21 miljard dollar (18,2 miljard euro) op. Tesla is momenteel het waardevolste autobedrijf ter wereld. Musk heeft ook belangen in andere bedrijven, zoals neurotechnologiebedrijf Neuralink en ruimtebedrijf SpaceX. Zijn vermogen wordt door Bloomberg geschat op 338 miljard dollar (ruim 292 miljard euro).