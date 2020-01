Tieners (12 en 13) opgepakt voor fatale flatbrand Arnhem

De twee worden officieel verdacht van mogelijke betrokkenheid bij brandstichting met de dood als gevolg, meldt een politiewoordvoerder.

De brand is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk dat naar binnen is gekomen en in de hal van de flat is terechtgekomen. Hoe het daar precies terechtkwam, wordt nog onderzocht, evenals de rol van de jongens hierbij.

Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond.

Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak. Door de brand viel de elektriciteit in het gebouw uit, waardoor het gezin vast kwam te zitten in de lift.

Bekijk ook: Kinderen flat Arnhem getroost met ballon