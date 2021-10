Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - Ideologie wars van tegenspraak In pas met radicale genderagenda

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

In de cultuurstrijd van woke-activisten tegen westerse tradities, de westerse geschiedenis, westerse cultuur en wetenschap is de ondermijning van het biologische onderscheid tussen man en vrouw een kernstuk. Wie vasthoudt aan de binaire tweedeling m/v, in plaats van geloof te hechten aan het bestaan van tientallen ’genders’, is in hun ogen niet alleen conservatief, maar gevaarlijk. ’Gevaarlijk’ omdat volgens deze activisten conservatieven de emancipatie van (seksuele) minderheden saboteren.