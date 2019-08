Marie is handen en benen kwijt na lik van hond

Toen Marie Trainer terugkwam van een vakantie in Punta Cana klaagde ze al snel over rugpijn en misselijkheid. De vrouw dacht dat ze een tropisch virusje had opgepikt in het Caïribische gebied. Op een gegeven moment lag ze alleen nog maar doodziek op de bank.

Toen haar lichaamstemperatuur plotseling sterk daalde, werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Tien dagen later ontwaakte Marie uit haar coma en zag ze dat haar handen en benen grotendeels geamputeerd waren. Uiteindelijk waren zes operaties nodig.

De man van Marie is een inzamelingsactie gestart voor zijn vrouw. Daar is tot nu toe ruim twintigduizend euro opgehaald. Ⓒ GoFundMe

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat ze de capnocytophaga canimorsus bacterie had opgelopen. Via haar neus was de bacterie haar lichaam binnengedrongen en had zich in armen en benen genesteld, vertelt Margaret Kobe, directeur van het ziekenhuis in Ohio waar ze het leven van Marie maar net wisten te redden. „Zonder amputaties had ze dit niet overleefd”.

De chirurgen hebben het sterke vermoeden dat ze de bacterie heeft gekregen na de lik van haar eigen herderspuppy toen ze net thuis kwam van vakantie.

Waarschijnlijk heeft het dier over een wondje gelikt. De kans dat je zoiets overkomt is ongeveer één op miljoen, aldus Kobe.

Hondenliefhebster Marie heeft zich weer verzoend met de herdershond die haar doodziek maakte. De trouwe viervoeter is al een paar keer bij haar op bezoek geweest in het revalidatiecentrum.