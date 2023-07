Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders zien kwik richting 49 graden gaan in Italië en Spanje: locals delen ’geheime’ verkoelingstip

Door Maarten van Aalderen en Hilde Postma Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/ HH, eigen foto

Rome/Barcelona - Het is héét in Italië en Spanje. In het Spaanse Ciudad Real was het maandagnacht nog 35 graden, in Jaen en Linares 34. Op de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië is het al helemaal raak. Er worden zelf recordtemperaturen tot 49 graden voorspeld. Hoe gaan Nederlanders die daar zitten of erheen gaan daarmee om?