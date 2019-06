Hongkong massaal in protest tegen uitlevering aan China

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China, maar het heeft sindsdien en autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland.

Ze vrezen dat de vereenvoudiging van de uitlevering van verdachten aan de rest van China het eigen rechtssysteem - dat op westerse leest is geschoeid - zal ondermijnen. De verdachten zouden elders in China niet op een eerlijk proces kunnen rekenen. In de Volksrepubliek worden bij alle beklaagden schuldig bevonden en veroordeeld en is de rechterlijke macht niet onafhankelijk. Sommige betogers toonden spandoeken met de tekst „Aan China uitgeleverd, voor altijd verdwenen.”

Ondernemers in Hongkong zijn ook bang dat de uitleveringswet schade toebrengt aan de goede naam van de metropool, als vrij en liberaal internationaal handelscentrum. De volksvertegenwoordiging van Hongkong behandelt de uitleveringswet woensdag.