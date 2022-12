D66’er De Groot door het stof na opmerking richting verslaggever

De Groot leidde dinsdag in het parlement een groep bezoekers rond toen hij aangesproken werd door de ON-medewerker. „Wij negeren deze journalist altijd”, aldus De Groot. „Omdat het fascisten zijn.” Daarna werd landbouwwoordvoerder De Groot om een nadere verklaring gevraagd, die hij niet gaf.

De Groot vindt dat de NPO-omroep Ongehoord Nederland ’zonder tegenspraak de levensgevaarlijke complottheorie van de omvolking verspreidt’. De Groot: „En er is sprake van racisme en nepnieuws. Daar zal ik me altijd tegen verzetten. Maar dit had ik als volksvertegenwoordiger niet over een verslaggever mogen zeggen.” Juist omdat D66 altijd zegt op te komen voor het vrije woord en het belang van vrije journalistiek, werden zijn woorden fel bekritiseerd.

De Groot zorgt vaker voor controverse

De Groots uitspraken zorgen regelmatig voor controverse. De D66’er, die eerder opperde om de veestapel te halveren, ging afgelopen week nat in een debat over de landbouw. Daarin beweerde de democraat dat koeien die veel eiwit eten permanent ziek zouden zijn. Dit werd door deskundigen ontkracht. De Groot corrigeerde zijn uitspraak een dag later. Eerder gaf ook stikstofbemiddelaar Johan Remkes het D66-Kamerlid al een draai om de oren. Hij noemde De Groots pleidooien voor het halveren van de veestapel „buitengewoon onverstandig en polariserend.” Volgens De Groot was die uitspraak mede bedoeld om ’zaken te agenderen’.