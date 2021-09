Meerdaagse evenementen mogen weer onder voorwaarden

Gedacht wordt aan een maximaal aantal bezoekers, waarschijnlijk op basis van een percentage van de normale capaciteit. Ook wordt gekeken hoe gewerkt kan worden met toegangsbewijzen en coronatesten. Daarvoor kan de app CoronaCheck gebruikt worden, maar misschien kunnen organisatoren ook hun eigen testcapaciteit organiseren, is het idee.

Zondag is in het Catshuis overlegd over versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarna lekte onder meer uit dat de 1,5 meterregel vanaf 25 september vervalt. In plaats daarvan moeten mensen op meer plekken bewijs overleggen dat ze gevaccineerd, negatief getest of hersteld zijn.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven zei in het NPO-programma Goedemorgen Nederland dat er voor de cultuursector goed nieuws aan stond te komen dat nog niet is uitgelekt. Details deelde ze niet, omdat daar dinsdag pas formeel een besluit over wordt genomen. Dat wordt diezelfde dag in de avond toegelicht in een persconferentie.