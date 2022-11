Erdogan wil zo snel mogelijk Turkse soldaten naar Syrië sturen

De afgelopen dagen escaleerde de strijd tussen Turkije en de Koerden in het grensgebied. Turkije zegt met drones en vliegtuigen 184 militanten van de Koerdische PKK en de Syrisch-Koerdische YPG te hebben „geneutraliseerd.” Na de luchtaanvallen wil Erdogan met grondtroepen „alle terroristen uitroeien.”

De Turkse regering houdt de Koerden verantwoordelijk voor een bomaanslag in Istanbul eerder deze maand. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Maandag werd ook het Turkse grensdorp Karkamis beschoten vanuit Syrië, als tegenaanval na de Turkse luchtaanvallen. Daar kwamen zeker twee mensen om, waaronder een kind.

Turkije heeft dinsdag overleg gehad met Rusland en Iran over de situatie in Syrië. Moskou geeft aan de Turkse zorgen te „begrijpen en respecteren”, maar roept tegelijkertijd op tot terughoudendheid om de stabiliteit te bewaren in het land. Rusland en Iran steunen de Syrische regering in de burgeroorlog, terwijl Turkije een bondgenoot is van de rebellen en vooral in het noorden tegen de Koerden vecht.