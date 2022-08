Palmboomdief denkt per scootmobiel weg te kunnen komen in Best

Kopieer naar clipboard

De palmboom op de scootmobiel. Ⓒ Politie Best-Oirschot

BEST - Agenten in het Brabantse Best zijn gisteravond rond half 10 op een apart tafereel gestuit. Toen zij hun ronde deden, zagen zij een man naast een scootmobiel lopen met daarin wel heel opvallende bagage. Op de zitting van de scootmobiel stond namelijk een enorme palmboom.