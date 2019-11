Noodweer geselt zuidoosten van Frankrijk

Rivieren en beken dreigen kolkend buiten hun oevers te treden. Meer dan 750 mensen, vooral in de plaats Hyères, zijn uit voorzorg uit hun woningen geëvacueerd uit vrees voor overstromingen.

Circa 45 kilometer ten noorden van Hyères is een 77-jarige man verdwenen in de buurt van het wassend water van een stroom. Gevreesd wordt dat hij is meegesleurd.

Ruim een week geleden werden de zuidoostelijke departementen Ardèche en Drôme getroffen door hevige sneeuw die plaatsen onbereikbaar maakte en de stroom bij honderdduizenden deed uitvallen.

Er zijn meerdere berichten over een ’tornado’. Op videobeelden lijkt inderdaad een windhoos te zien.

