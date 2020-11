Bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet

Volgens directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) Anton Kok noemt dat ‘logisch’ en ‘passend bij de tijdsgeest’. "Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen," zegt hij in het AD. „Zwarte Piet is, wat mij betreft, ‘in strijd met de goede zeden’."

Dat een groot deel van de Nederlanders nog wel fan is van Zwarte Piet, vindt Anton Kok geen reden voor de boekenopruiming. „Sommigen zien fascisme ook zitten. Een smaldeel kan niet ons beleid bepalen.”

Dat kleine ’smaldeel’ bestaat uit 55 procent van de Nederlanders die volgens een laatste onderzoek Zwarte Piet willen houden. Voorheen was die meerderheid veel groter, maar tegen de enqueteurs zeggen ze dat ze voor ’de lieve vrede’ nu voor aanpassing zijn.

Volgens Kok sluiten de bibliotheken met hun ’schoonmaak’ bij de ’maatschappelijke ontwikkelingen’ aan.