Hoekstra: meer sancties tegen Wit-Rusland in voorbereiding

Hoekstra schrijft dat het Nederlandse kabinet constateert dat de Russische strijdkrachten ook vanuit Wit-Rusland opereren. „De Russische strijdkrachten maken volop gebruik van militaire faciliteiten in Belarus, ook bij het optrekken van grondtroepen naar Kiev. Dergelijke steun aan onrechtmatig geweldgebruik en agressie is in strijd met het internationaal recht. In de optiek van het kabinet is het regime van Loekasjenko daarmee verantwoordelijk voor zijn rol in het bloedvergieten”, aldus de buitenlandminister.

Hoekstra heeft de ambassadeur van Wit-Rusland vrijdag ontboden „waarbij deze boodschap duidelijk is overgebracht. Belarus is daarbij opgeroepen deze daad van agressie te staken, door alle Russische troepenbewegingen van zijn grondgebied naar Oekraïne te blokkeren. Ook is overgebracht dat de EU nieuwe sancties tegen Belarus zal voorbereiden.”

Loekasjenko

In 2021 zijn ook al verdere sancties ingesteld tegen Wit-Rusland en indirect tegen president Loekasjenko. Die raakten bijvoorbeeld de tabaks- en olieindustrie en legde beperkingen op voor export van grondstoffen van kunstmest.