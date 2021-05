Klöpping: Twittergesprek viroloog en Willem Engel nu in 2000 abri’s

Daarbij vraagt hij of iemand hem een foto kan sturen van het „gigantische scherm bij Schiphol” waarop het gesprek te zien is. Die wordt hem gestuurd en daarop is te lezen hoe Van Ranst, op dit moment ondergedoken, Engel terechtwijst op het feit dat hij geen viroloog is en daarom „geen flying fuck” geeft om wat hij „uitkraamt.”

Klöpping, oprichter van het journalistieke platform Blendle, startte woensdag een crowdfundcampagne om het gesprek tussen de twee heren in abri’s te kunnen afbeelden. Het streefbedrag van 2000 euro werd binnen ongeveer een half uur tijd gehaald. Op donderdagmiddag staat de teller zelfs al op ruim boven de 22.000 euro.

Hoe meer geld er wordt opgehaald, hoe meer abri’s „in winkelcentra en tankstations door heel Nederland” voorzien worden van het twittergesprek, aldus Klöpping.

’Salsapandemie’

In het gesprek op Twitter, dat volgens Klöpping „het grootst mogelijke publiek” verdient, zegt Engel dat Van Ranst een aandeel heeft in de „angstpandemie.” De viroloog zit met zijn gezin ondergedoken omdat een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair hem heeft bedreigd. Hoewel Engel geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, stelt hij dat Van Ranst het zo bont heeft gemaakt „dat hij nu extreem gehaat is.”

Van Ranst reageert vervolgens op Engel: „Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt.” Maar op dit moment zegt de Belg niets te geven om wat Engel uitkraamt „en Nederland zou dat best ook niet doen”, aldus de Belg.