Hij noemde het ’een verschrikkelijke ervaring’, maar mugshot legt Trump absoluut geen windeieren

Donald Trump moest zich donderdagavond melden in de gevangenis van Atlanta waar de voormalige president aangeklaagd wordt omdat hij de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia zou hebben proberen te manipuleren. Bij zijn arrestatie werd de standaardprocedure gevolgd: Trump staat voortaan te boek als gedetineerde P01135809 en er werd ook een mugshot van hem gemaakt. Een beeld dat in geen tijd de wereld rondging.

Hoewel hij zijn passage in de gevangenis zelf een „verschrikkelijke ervaring” noemde, lijkt Trump er ook wel voordeel uit te halen. De mugshot wordt - met succes - ingezet om geld in te zamelen. Sinds donderdag haalde zijn campagne al 7,1 miljoen dollar op, zo meldde Politico. Vrijdag alleen werd liefst 4,18 miljoen dollar verworven, een record voor deze campagne. Op de website van de Trump-campagne wordt ook uitgepakt met mugshot-merchandise in de vorm van mokken, bumperstickers en T-shirts. De items, die voorzien zijn van de slogan „Never surrender” („Nooit opgeven”), variëren in kostprijs van 12 tot 34 dollar.

Ook in de weken ervoor kwamen de donaties trouwens vlot binnen. De voorbije drie weken zou er in totaal voor ruim 20 miljoen dollar ingezameld zijn.