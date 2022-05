19 kinderen gedood bij schietpartij op basisschool in Texas

Voor de schietpartij op de Robb Elementary School begon zou de schutter ook zijn grootmoeder hebben vermoord, aldus ABC. Rond half 12 lokale tijd begon de schietpartij, zo meldt de sheriff van Uvalde. Meerdere gewonden zijn met ambulances naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Hoe zij er aan toe zijn is nog onbekend. De getroffen families zijn inmiddels ingelicht. Ook twee agenten zijn gewond geraakt, zij zouden niet in levensgevaar zijn.

Schutter handelde zeer waarschijnlijk alleen

Volgens de politie komt de schutter uit Uvalde. Hij handelde zeer waarschijnlijk alleen. Lokale media identificeren hem als Salvador Ramos, een leerling van Uvalde High School Zij benadrukken dat hij een Amerikaans paspoort heeft. Volgens CNN heeft hij zijn auto voor de school achtergelaten en is hij met een pistool en mogelijk ook een geweer de school ingelopen.

Gouverneur Greg Abbott sprak over een „verschrikkelijke tragedie.” Hij stelde tevens dat dit soort daden nooit getolereerd worden in Texas. Hij sprak zijn steun uit voor de families en de hulpdiensten en hij riep ook op tot een diepgravend onderzoek. „Als ouders hun kinderen bij school afzetten, verwachten ze dat ze hun kind weer kunnen ophalen als de schooldag voorbij is. En er zijn families die nu in rouw zijn”, zei Abbott. „De staat Texas rouwt met hen vanwege de brute realiteit dat deze ouders niet in staat zullen zijn om hun kinderen op te halen.”

De burgemeester van Uvalde spreekt over een drama. De burgemeester van de Texaanse stad Houston vraagt zich af hoeveel kinderen nog slachtoffer zullen worden van ’zinloos geweld’ en de Texaanse senator Ted Cruz spreekt van een ’misdaad die niet onder woorden te brengen is’. Hillary Clinton zei op Twitter dat ’thoughts and prayers’ niet genoeg zijn en riep op tot nieuwe wetgeving voor wapenbezit. First Lady Jill Biden zegt in een eerste reactie dat zij de schietpartij simpelweg ’niet kan bevatten’. Ondertussen hangt de Amerikaanse vlag boven het Witte Huis halfstok.

De school waar het bloedbad plaatsvond heeft een kleine 600 leerlingen en heeft alleen een tweede, derde en vierde klas.

Dodelijkste schietpartij op Amerikaanse school sinds 2012

De schietpartij in Texas was een van de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers.

