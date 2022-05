Twee kinderen gedood bij schietpartij op basisschool in Texas

UVALDE - Bij een schietpartij in een basisschool in het Amerikaanse Uvalde zijn twee kinderen gedood en zijn ermeerdere gewonden gevallen. Een vrouw van 66 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media is de schutter opgepakt.