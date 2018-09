Doodstraf toch toegestaan in Arkansas

Het lukte het farmaceutisch bedrijf McKesson eerder om het gebruik tegen te houden van een van de drie middelen die nodig zijn bij de executies. De staat Arkansas zou de spierverslapper vecuronium bromide onder valse voorwendselen hebben aangeschaft. McKesson zegt dat het middel niet aan Arkansas zou zijn verkocht als het bedrijf had geweten waarvoor het zou worden gebruikt.

Het hooggerechtshof heeft nu besloten dat de spierverslapper toch mag worden ingespoten bij de executies. De eerste gedetineerde op de executielijst is de 51-jarige Ledell Lee. Het gerechtshof heeft verschillende verzoeken van advocaten om zijn executie uit te stellen, afgewezen.

Lee is een van de acht gedetineerden die Arkansas in een periode van elf dagen wil executeren. De staat heeft haast, omdat de houdbaarheidsdatum van een tweede middel, midazolam, eind deze maand verstrijkt. Midazolam is nodig om de gevangene buiten bewustzijn te brengen.