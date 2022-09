Premium Het beste van De Telegraaf

IMF leent armlastige land 3 miljard dollar Gevluchte ex-president terug in Sri Lanka

Betogers vieren feest in Colombo nadat bekend werd dat president Gotabaya Rajapaksa zijn ontslag heeft ingediend. Ⓒ Foto ANP

Colombo - De voormalige president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, is teruggekeerd naar het land nadat hij in juli was gevlucht. Dat dreigt de spanningen in de eilandstaat weer op te rakelen. Sri Lanka sloot deze week een voorlopige deal van bijna 3 miljard Amerikaanse dollar aan leningen met het IMF om uit een hevige economische crisis te komen. Dat geeft vertrouwen, maar volgens waarnemers is er nog een lange pijnlijke weg te gaan. Srilankanen leggen de schuld voor de verwoesting van hun land bij één machtige familie: de Rajapaksa-clan.