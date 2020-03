’Zomertijd kost veel reeën het leven’

Jaarlijks komen ongeveer 10.000 reeën om in het verkeer. In het voorjaar zijn de dieren veel op pad om een eigen leefgebied te zoeken. Als de zomertijd net is begonnen, valt de ochtend- en de avondspits precies gelijk met de tijd van de dag dat het wild zich veel verplaatst.

Een ree overleeft een aanrijding meestal niet, aldus de vereniging. Een aanrijding veroorzaakt gemiddeld 2500 euro schade aan een auto. Het Ree wil dat er veel meer reflectorpaaltjes langs boswegen worden geplaatst. Wilde dieren schrikken van reflecterende autolampen en steekt dan niet over. Ook het weghalen van struikgewas vlak langs de wegbermen zou voor minder fatale aanrijdingen zorgen, aldus de vereniging.