Expert:’Een agent kan het beter zakelijk houden’ Pillen voor papegaai en boete na soa-test: wat mag de politie wel en niet op sociale media?

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

De politie is behoorlijk actief op sociale media. Er is een richtlijn opgesteld met wat er wel en wat er niet mag.

Amsterdam - Politieagenten die op sociale media vertellen over hun werk, kunnen soms rekenen op heel wat volgers. Sommigen gaan iets verder dan de mededeling dat hun dienst is begonnen. Dat kán leiden tot pijnlijke uitglijders, zoals deze week gebeurde in Lelystad.