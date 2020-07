Zonnestroom zonder lelijke panelen

Ondanks de grote beloftes van Musk in 2016 was het Nederlandse bedrijf ZEP de Amerikaanse techgrootmacht voor. Zij brachten werkende zonnepannen eerder op de markt, maar kregen slechts een fractie van de aandacht.

Leuk natuurlijk, winnen van de Amerikanen, maar de consument wordt niet warm of koud van deze wedloop zolang de hamvraag niet wordt beantwoord. Want wat is het rendement van zonnepannen in vergelijking met traditionele zonnepanelen?

Close van zonnepanelen .........

Zonnepanelen, die rechthoekige plakken die op steeds meer daken verrijzen, verdienen zich in gemiddeld zeven jaar terug. Daarna gaan ze geld opleveren. Een volledig dak vervangen met zonnepannen is een aanzienlijk grotere investering. Als die investering moet worden terugverdiend door alleen de stroomrekening weg te strepen, duurt het gemiddeld twintig jaar voordat zo’n dak geld gaat opleveren.

Daar zit de crux: wie in zonnepannen investeert, investeert ook in een nieuw dak. Als we de kosten van een nieuw dak niet meerekenen, valt de prijs ineens wel mee. Deze hybride oplossing is dus vooral interessant voor nieuwbouwprojecten of voor degenen die een nieuw dak op de planning hadden staan.

Dan rest de vraag: zijn zonnepannen net zo efficiënt in stroom leveren als panelen? Het antwoord is opnieuw niet eenduidig. Zonnepannen leveren per vierkante meter namelijk minder energie op, maar kunnen wel over het volledige dak worden geplaatst. Inclusief vreemde hoeken en korte stukjes dak waar panelen niet passen.

In veel gevallen leveren zonnepannen dus meer stroom op dan panelen die minder efficiënt kunnen worden geplaatst, maar feit blijft dat – afhankelijk van het dak – gemiddeld 25 procent meer oppervlakte nodig is indien voor zonnepannen wordt gekozen.

Gevelbekleding

Los van zonnepannen is er nog een tweede optie waarmee zonne-energie opgewekt kan worden zonder in te leveren op de esthetiek van een woning of pand: zonnepanelen als gevelbekleding. Het bedrijf Pixasolar produceert panelen in verschillende formaten en in alle denkbare kleuren of kleurcombinaties. Door de keramische inkjet print aan de binnenzijde van voorglas en het gebrek aan randen (frame) kan een strakke witte gevel gewoon strak en wit blijven, maar ondertussen wel stroom opwekken.