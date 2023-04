Exodus bij CDA: wéér ervaren Kamerlid weg

Woensdag kondigde met Agnes Mulder ook al een ervaren CDA-Kamerlid haar vertrek aan. Zowel Mulder als Geurts waren ruim tien jaar Kamerlid.

Partijleider Hoekstra reageerde donderdagavond laat op het vertrek van het duo. Hij zegt zich geen zorgen te maken over het vertrek van twintig jaren ervaring in twee dagen tijd. „Ik zou het geen leegloop willen noemen”, zegt Hoekstra, die stelt dat er in de fractie genoeg ervaring overblijft. „Wat ze gedaan hebben vind ik zeer waardevol voor het CDA en voor het land, en ik wens ze heel veel succes.”

Eerder dit jaar trok Raymond Knops de Haagse deur achter zich dicht. Knops maakte sinds 2005 deel uit van de Tweede Kamer, en was tussentijds ook actief als staatssecretaris en minister van Binnenlandse Zaken. Eind vorig jaar vertrok met Harry van der Molen ook al een CDA’er uit de Kamer.

Mulder wordt vervangen door Bart van den Brink, die al jaren achter de schermen werkt voor het CDA. Van den Brink stond in 2021 op plek 22 van de kandidatenlijst van het CDA. Op plek 23 stond Eline Vedder uit Drenthe.

Sinds de verkiezingen in 2021 vertrokken met Mona Keijzer en Pieter Omtzigt twee stemmenkanonnen uit de CDA-fractie. Keijzer vertrok uit de Kamer, Omtzigt verliet het CDA.