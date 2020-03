Komende dagen tot negentien graden!

Maar voordat de astronomische lente aanbreekt, vrijdag is dat, hebben we nog even een paar dagen flink hogere temperaturen. Het weerbeeld is lenteachtig, aldus Weeronline.

Vanaf vrijdag is het weer aanmerkelijk kouder. Met een noorden- tot noordoostenwind wordt veel frissere lucht aangevoerd. Het kwik stijgt naar maximaal 9-10 graden in het noorden en westen en naar 10-11 graden landinwaarts. Heel lokaal wordt het in het zuiden nog 12 graden.

Ook in het weekend blijft het aan de frisse kant met maximaal 10 graden, maar door de stevige wind is het voor het gevoel een paar graden kouder. In de nachtelijke uren kan het licht vriezen. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en stapelwolken. Over het algemeen blijft het droog, maar een lokale maartse bui is niet uitgesloten.

Dinsdag en woensdag schijnt de zon volop, maar vanmiddag krijgen het noorden en noordwesten te maken met wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 9-10 graden in de bewolkte gebieden en naar 15 graden in de gebieden met volop zonneschijn.

Woensdag wordt een prachtige lentedag in delen van het land. Vooral in het zuiden en oosten schijnt de zon. In het westen, noordwesten en noorden kan het weerbeeld wat tegenvallen voor lenteliefhebbers en is het overwegend bewolkt. In het noorden wordt het 9-11 graden, in het midden en oosten kan het 15 tot 18 graden worden en in het zuiden en zuidoosten zijn kwikstanden tot 19 graden mogelijk.