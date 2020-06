Met deze desinfectietunnel zegt Poetin coronavrij te blijven

Uit een video die door het staats persbureau RIA is verspreid, blijkt dat je wordt gesprayd vanuit het plafond en de zijkant.

De WHO heeft recent nog verklaard dat het spuiten van desinfecteer over mensen heen geen enkele zin heeft tegen corona. Je wordt er niet minder besmettelijk van. Toch gelooft Poetin heilig in de behandeling.

De tunnel staat in de officiële presidentiële woning van de president net buiten Moskou. Daar ontvangt hij bezoekers. Wie Poetin wil spreken, moet ook een mondkapje dragen.