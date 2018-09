Uitslag stelling: Oranje boven, ook bij kou

En als het te koud is? „Dan duik je met z'n allen de kroeg in of ga je wat eten.”

De weersvoorspellingen voor vandaag zijn allesbehalve fraai, op het programma staat regen, met mogelijk onweer en hagel. Een kleine meerderheid (58%) blijft lekker binnen als de weerberichten blijken te kloppen, terwijl 35% zich hierdoor niet laat tegenhouden. „Koningsdag vier ik altijd, slecht weer of niet, ik ga naar de vrijmarkt bij de Doelen in Hoorn. Heel gezellig. Ik ga altijd tevreden huiswaarts”, aldus een deelnemer.

„Toen Koninginnedag nog op 30 april werd gevierd, was het meestal goed weer, ook al waren de voorspellingen soms minder. Het is een goed idee als Koningsdag naar die datum wordt verplaatst”, vertegenwoordigt een lezer de mening van een minderheid (22%). Ook al hadden we met 10,7 graden vorig jaar ook al een koude Koningsdag, het feest verplaatsen naar 30 april of hartje zomer, biedt voor een meerderheid van de lezers geen soelaas.

Sommigen zien ook wel voordelen in koude Koningsdagen, dan is het tenminste niet zo druk, vindt bijna een kwart. Al vinden veel deelnemers rotweer op Koningsdag wel sneu voor iedereen die dan de straat op gaat. De sympathie van een kwart gaat vooral uit naar de mensen die misschien verzuipen op de vrijmarkt, terwijl 10% kinderen met een blokfluit in de regen zielig vindt. Er is weinig medeleven met hossende menigten. Een lezer: „Het is wel echt jammer voor de mensen die spulletjes willen verkopen en voor bandjes die optreden in de kou en regen.” Daar heeft dit bandlid echter geen moeite mee: „Mooi weer of slecht weer, wij treden gewoon de hele dag op.”

De vrijmarkt is voor een kwart van de deelnemers het favoriete onderdeel van Koningsdag, 15% gaat graag naar straatfeesten en concerten terwijl 20% helemaal niets leuk vindt. Eenzelfde percentage zit graag voor de buis om het koninklijke bezoek op televisie te bekijken. „Ik heb het eerder altijd gevierd, maar nu ik wat ouder ben, kijk ik alles op tv”, vertelt iemand.

Van de deelnemers is bijna de helft koningsgezind, 15% is republikein terwijl 36% geen van beide is. Een behoorlijke meerderheid van 71% heeft geen medelijden met koning Willem-Alexander, Máxima en de kinderen, die ook als het stortregent de hort op moeten met Koningsdag.

Een enkeling vindt het bezoek van de koninklijke familie aan een Nederlandse gemeente niet te pruimen. „Dat oubollige koekhappen. Waarom organiseert de koning geen groot feest, in bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena met kinderkoren, artiesten en André Rieu? Daar kan heel Nederland van genieten.”

De stellingdeelnemers bestaan uit ongeveer evenveel Koningsdagvierders als mensen die de nationale feestdag overslaan. „Het enige wat mij trekt aan Koningsdag is dat het een vrije dag is. Ik heb verder geen behoefte aan georganiseerde jolijt”, verklaart een lezer. Een grootouder gaat er juist wel op uit en neemt het weer op de koop toe. „Met de kleinkinderen naar het dorp. Een paar jaar geleden was het 28 graden! We leven nu eenmaal in Nederland.”

