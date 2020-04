’Bouterse lapt coronamaatregelen aan zijn laars’

Bouterse werd gespot in een grote groep mensen, melden Surinaamse media. Ⓒ Facebook

PARAMARIBO - President Desi Bouterse van Suriname heeft zich de woede op de hals gehaald van de oppositie in zijn land omdat hij de coronamaatregelen aan zijn laars zou lappen. Maandag publiceerde de website Starnieuws een video waarop Bouterse te zien is op een drukbezochte bijeenkomst in een buitenwijk van Paramaribo.