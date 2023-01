CDA-politicus Raymond Knops vertrekt uit Tweede Kamer

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Knops heeft een militaire achtergrond, iets wat bij zijn nieuwe functie bij de NIDV past. Hij deed de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en werkte als beroepsofficier in de luchtmacht. Knops zat meerdere keren namens het CDA in de Tweede Kamer. Daar had hij ondere de Defensie-portefeuille onder zijn hoede. Als bewindsman op Binnenlandse Zaken boog hij zich over dossiers zoals de verbouwing van het Binnenhof. Ook moest hij verschillende plooien op de Caribische eilanden gladstrijken vanwege hervormingen.

Knops vertrekt zonder zijn termijn als Kamerlid af te maken. De Limburgse CDA’er was in het vorige kabinet staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Later werd hij minister op dit ministerie. Dat gebeurde toen Kajsa Ollongren (D66) tijdelijk terugtrad vanwege gezondheidsklachten.

Dat Knops in het nieuwe kabinet geen plekje kreeg leidde hier en daar tot verbazing. Knops besloot desondanks gewoon namens het CDA in de Tweede Kamer te gaan zitten.

Gert-Jan Segers

De laatste politicus die de Tweede Kamer voortijdig verliet is voormalig CU-leider Gert-Jan Segers. Hij besloot een dikke week geleden om er een punt achter te zetten. Khadija Arib trok eveneens voortijdig de deur achter zich dicht, nadat ze beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag ten tijde dat ze nog Kamervoorzitter was.

Bij de VVD pakte Daan de Neef zijn biezen. Hij bleek zich uiteindelijk meer thuis te voelen bij de Dierenpartij. Ook Ockje Tellegen en Gijs van Dijk verlieten de Kamer zonder hun zittingstermijn af te maken.