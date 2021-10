Kroongetuige Tony de G.: moord op Jair Wessels ging veel te ver

De G. heeft opgebiecht dat medeverdachte Michel K. op de parkeerplaats bij treinstation Breukelen heeft geschoten. Hijzelf reed de vluchtauto. „Ik voel me even schuldig als wanneer ik zelf de trekker zou hebben overgehaald”, zei de kroongetuige dinsdag in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. „Ik ben veel te ver gegaan. Ik ben geen lieverdje, ben altijd met de drugshandel bezig geweest. Maar deze stap was veel te ver.”

K. ontkent overigens met klem dat hij degene was die heeft geschoten. „Ik heb wapens en auto’s geregeld, maar ik heb niets te maken met die moord.”

De G., die afgeschermd in de rechtbank zit, zei het verschrikkelijk te vinden voor de ouders van Wessels. Zijn moeder is, net als iedere voorgaande zittingsdag over de moord op haar zoon, aanwezig in de rechtbank. De komende vijf zittingsdagen wordt de moord op Wessels behandeld. Het is onderdeel van het omvangrijke liquidatieproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh.

Wessels was geen onbekende van de politie. Het verhaal gaat dat een gestolen partij drugs de reden voor de moord was.