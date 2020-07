RIVM waarschuwt voor pillen met veel cafeïne

Supplementen die cafeïne bevatten, worden gebruikt door sommige sporters, mensen die willen afvallen of als concentratiebevorderend middel. Het RIVM waarschuwt dat te veel cafeïne kan leiden tot een te hoge bloeddruk, hoofdpijn en rusteloosheid.

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft de maximale hoeveelheid cafeïne die veilig is om binnen te krijgen voor volwassenen vastgesteld op de hoeveelheid die in vier tot zes koppen koffie zit. De stof zit ook onder meer in thee en chocolade. „Het combineren van zulke voedingsmiddelen met voedingssupplementen die cafeïne bevatten, kan ertoe leiden dat de veilige inname van cafeïne sneller wordt overschreden”, aldus het RIVM.

Geen limiet

Toch bestaat in de Europese Unie (EU) geen wettelijke limiet voor de dosis cafeïne die een voedingssupplement mag bevatten. Het RIVM suggereert dat het ministerie van Volksgezondheid, de opdrachtgever van het onderzoek, de uitkomsten van de studie zou kunnen gebruiken om de Europese Commissie te vragen om wettelijke normen.