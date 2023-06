Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Lijst met verboden blijft groeien: waar is de Rutte die in 2007 nog waarschuwde voor betutteling?

Door Pepijn van den Brink Kopieer naar clipboard

Geen wijntje meer halen bij de supermarkt, geen plastic rietje meer in je frisje. En over dat glaasje cola wordt straks ook nog een suikertaks geheven. Verder: verplicht aan een dure hybride warmtepomp, verplicht aan de elektrische auto, het rookverbod uitgebreid naar speeltuinen en sportparken en het aantal verkooppunten van (e-)sigaretten dat drastisch is ingeperkt. En oh ja, het scheelde maar een haartje of dit kabinet had ook bepaald aan wie een huiseigenaar zijn woning mocht verkopen.