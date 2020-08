Na George Floyd laat nu Jacob Blake de VS rillen

Een man fietst langs een vrachtwagen die in brand is gezet door demonstranten in Kenosha. Ⓒ REUTERS

Kenosha - De lont is weer in het Black Lives Matter-kruitvat gestoken. Een huiveringwekkende video waarop te zien is hoe vader Jacob Blake voor de ogen van zijn kinderen zeven kogels in zijn rug krijgt geschoten door de politie, geeft nieuwe brandstof aan oude tegenstellingen, met enkel verliezers.