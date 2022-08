Belgisch-Britse tiener (17) vliegt als jongste solo de wereld rond

Rutherford landde woensdagmiddag in Bulgarije, waar hij vijf maanden geleden was vertrokken. Hij boekte daarmee meteen twee records. Hij is de jongste die helemaal alleen de wereld rond is gevlogen en de jongste die deze vliegreis heeft volbracht in een zogeheten ultralicht vliegtuigje.

Dat laatste record pakte Mack af van zijn drie jaar oudere zus Zara. Die deed hem afgelopen januari het kunstje voor en is nog altijd de jongste pilote die alleen en in een zelfde minivliegtuigje de wereld rondde.

De jongste Rutherford, die zijn teddybeer meenam aan boord, vloog over 52 landen en vijf werelddelen in zijn Shark ultralight, met een kruissnelheid van zo'n 300 kilometer per uur. Hij moest het door tegenslag langer zien vol te houden dan de geplande twee tot drie maanden. Hij moest moessonregens, zandstormen en ander extreem weer doorstaan, maar liep vooral vertraging op door bureaucratische rompslomp.

Broer en zus Rutherford komen uit een familie die gek is van vliegen. Hun Britse vader is een voormalige legerpiloot die gestationeerd was in België. Hun West-Vlaamse moeder vliegt in haar vrije tijd en ook een opa en een overgrootvader waren piloot.