D66 en CDA boos op Rutte over Bulgarije-uitspraak: ’Premier moet niet polariseren’

Het kabinet is tegen de uitbreiding van het paspoortvrije Schengengebied met Bulgarije. „Kun je niet als er wel een grenshek staat met een 50 eurobiljet alsnog langs de grens komen?” zei Rutte afgelopen vrijdag. „Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt.”

Die uitspraak heeft tot veel commotie geleid in Europa. Nu roeren ook de coalitiepartijen zich. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt het donderdag in een debat met minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een ’diplomatieke schoffering’. Hij wil dat Rutte excuses maakt aan de Bulgaren.

Volgens CDA’er Amhaouch past de uitspraak van Rutte niet bij iemand die ’de langstzittende premier van Europa’ is. „De premier moet niet polariseren”, vindt hij. Volgens Amhaouch moeten landen met een Europese buitengrens juist geholpen moeten worden bij de bewaking van de grens.

Cynisme

De Bulgaarse president Rumen Radev reageerde afgelopen weekeinde al gepikeerd op Ruttes opmerking. „Onlangs zijn drie Bulgaarse politieagenten gedood bij het bewaken van de buitengrens van de EU”, zei Radev. „Rutte suggereerde dat je voor 50 euro de grens over mag. Dat is onaanvaardbaar. In plaats van Europese solidariteit voelt Bulgarije cynisme!”

Minister Hoekstra zegt de uitspraak van Rutte ’niet te willen recenseren’. „Natuurlijk is er teleurstelling over de Nederlandse opstelling”, zegt Hoekstra. „Vanzelfsprekend hadden de Bulgaren op een ’ja’ gehoopt. Dat is evident.”

Volgens GL-Kamerlid Tom van der Lee heeft Rutte ’olie op het vuur’ gegooid met zijn opmerking. Hij verwees naar eerdere uitspraken van voormalig minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) die zich de woede van de zuidelijke EU-landen op de hals haalde door in 2017 te suggereren dat die landen hun geld ’eerst aan drank en vrouwen’ uitgaven. „Daar heeft Nederland jarenlang last van gehad”, aldus D66’er Sjoerdsma.

Donderdag praten de migratieministers van de EU in Brussel over het toelaten van Kroatië, Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone. Nederland heeft alleen bij het laatste land nog bezwaren, omdat nog niet ’alle hokjes zijn ingevuld’ die nodig zijn voor toetreding. Oostenrijk is tegen de toetreding van Bulgarije én Roemenië.