Zware mishandeling en dumpen fietsen op spoor: eis cel- én werkstraffen

„Het blijft terugkeren in het nieuws, jongeren met steekwapens”, verzuchtte de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank op Schiphol. „Gelukkig waren er dit keer geen dodelijke slachtoffers te betreuren.” Tegen de drie jonge verdachten eiste het Openbaar Ministerie een combinatie van celstraffen tot 150 dagen – waarvan een deel voorwaardelijk – én werkstraffen tot 240 uur voor openlijke geweldpleging en het in gevaar brengen van het treinverkeer.

Vorige week veroordeelde de rechtbank, in dezelfde zaak, twee mannen tot 3,5 jaar cel wegens poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Bij de steekpartij liep een van de slachtoffers een wond op van ongeveer zes centimeter diep. Een ander werd met een mes in zijn been gestoken, vlak bij een slagader.

Park

De georganiseerde geweldsuitbarsting begon in een park en ging – tot ontzetting van omwonenden – door tot in een woonwijk. Er werden karatetrappen uitgedeeld en er werd met messen gestoken en met stenen gegooid. De slachtoffers overleefden de groepsaanval door de ongeveer tien jongens met hoodies – die volgde op een woordenwisseling – ternauwernood, maar hebben nog dagelijks last van de gevolgen van hun ernstige verwondingen.

De drie jonge verdachten die dinsdag terechtstonden, hadden een kleiner aandeel in de geweldsorgie dan de mannen die de groepsaanval organiseerden en van wie is bewezen dat ze daadwerkelijk hebben gestoken. Het drietal uit de kop van Noord-Holland had volgens het OM gehoor gegeven aan de oproep om naar een park te komen omdat er een ruzie moest worden uitgevochten.

De officier: „Deze drie verdachten hebben alle gelegenheid gehad om zich terug te trekken uit de situatie, bijvoorbeeld op het moment dat ze zagen dat andere jongeren messen bij zich hadden.”

Fietsen op spoor

De 19-jarige A.H. en de 20-jarige D.M. veroorzaakten twee dagen later bijna een treinongeluk. Op het NS-station van Anna Paulowna smeten ze „voor de lol” 26 fietsen op de spoorrails. Een machinist wist ternauwernood te remmen en verklaarde later: „Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.”

Het duo ging 14 november 2021 ’s nachts – naar eigen zeggen onder invloed van drank – totaal door het lint. Tientallen fietsen werden trappen af gesmeten, de spoorrails lag bezaaid met fietsen.

’Walgelijk’

„Walgelijk”, noemde woordvoerder Jeroen Wienen van spoorbeheerder ProRail de actie van de jonge vandalen: „Want dit is levensgevaarlijk. Hierdoor hadden mensen zwaargewond kunnen raken, of nog erger. Er gebeurt wel vaker wat op stations in de buurt, maar dit gaat het gezonde verstand totaal te boven.”

Het bijna-treinongeluk veroorzaakte grote verontwaardiging in de kop van Noord-Holland en leidde zelfs tot vragen in de politiek.

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.