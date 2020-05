Iraniër uit Delft voor de rechter om aanslagplan

Eisa S. zou is lid van de Iraanse verzetsbeweging ASMLA, die een afdeling heeft in Delft. De man beheert een televisiestation dat uitzendingen verzorgt over de beweging en de strijd voor onafhankelijkheid van de zuidwestelijke regio Ahwaz in Iran.

De ASMLA zou ook achter een grote aanslag zitten op een militaire parade van de Revolutionaire Garde in 2018 in Ahwaz. Daarbij werden 25 mensen gedood. Iran stelde de ASMLA verantwoordelijk en riep de Nederlandse ambassadeur op het matje, omdat de groep hier vrij kan bewegen. Leden vreesden dat Iran op Nederlands grondgebied tegenacties zou uitvoeren tegen groepsleden. De Nederlandse tak stelde niets te maken te hebben met de aanslag.

Verslaggever Silvan Schoonhoven volgt de zaak vanuit de rechtszaal in Rotterdam.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets.