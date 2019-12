Wegen naar wintersport lopen vast

Zo is het druk op de A6 richting Lyon, is er fikse vertraging voor de Gotthardtunnel van Zwitserland naar Italië en in Duitsland rijdt het maar mondjesmaat door op de A8 van Stuttgart richting Ulm. Op de Brennerpas is het guur en veroorzaakt sneeuw slecht zicht met in beide richtingen veel vertraging.

Sneeuw en regen

Aan het einde van de middag en het begin van de avond gaat het sneeuwen en regenen in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, en Zuid-Duitsland.

Kunnen de circa honderdduizend Nederlandse wintersporters dan beter morgen pas vertrekken? Mogelijk wel, is het antwoord van Johnny Willemsen van Weeronline. „Morgenochtend valt er namelijk vooral in de Franse Alpen sneeuw”, zo is de verwachting van de weerman.

Geen vakantiedag missen

Toch zijn de meeste mensen nu al onderweg om geen vakantiedag te hoeven missen. Die zitten dan ook al volop in de sneeuw, zegt Willemsen: „En als ik dan kijk naar vanmiddag en vanavond is het vooral het Oostenrijkse gedeelte en zuidoosten van Duitsland waar het sneeuwt. Hoe oostelijker je zit, hoe meer je vanmiddag in de sneeuw zit en dus meer kans hebt op vertraging op de weg.”

De ANWB benadrukt dat goed voorbereid de weg op gaan, niet alleen veiliger is maar vaak ook wettelijk verplicht. Zo zijn in veel Alpenlanden winterbanden en sneeuwkettingen verplicht terwijl in Scandinavische landen spijkerbanden niet ongebruikelijk zijn.