VVD: ’Jetten moet heropening van kolencentrales voorbereiden’

Op dit moment mogen de drie kolencentrales in ons land op slechts 35 procent capaciteit draaien. Met die maatregel wil Jetten de klimaatdoelen halen. Gevolg is wel dat ons land daardoor per uur 400.000 kuub aardgas extra verbruikt, onder andere uit Rusland. Dat gas wordt ook niet in de bergingen gestopt voor komende winter. Nederland compenseert daarnaast de (buitenlandse) eigenaren van kolencentrales voor het gedeeltelijk stilzetten van de centrales. Vanwege de enorm opgelopen energieprijzen wordt op het ministerie van EZK rekening gehouden met een compensatiebedrag oplopend tot 1,5 miljard euro.

VVD’er Silvio Erkens zegt dat hij zich ’ernstig zorgen maakt of we wel goed genoeg voorbereid zijn op komende winter’. „Het lijkt erop dat het kabinet vooral stuurt op de leveringszekerheid voor beschermde gebruikers, onze huishoudens, en niet op de rest van het gasverbruik in onze economie. Volgens de VVD neemt het kabinet hiermee een fors risico.” Het kabinet moet volgens hem ’geen Russisch roulette spelen met de leveringszekerheid’. Eerder hield ook CDA’er Henri Bontenbal al een pleidooi voor verdere kolenstook. Hij wees erop dat dit jaar de klimaatdoelen al gehaald worden omdat de industrie voor een deel is afgeschakeld. Heropening van kolencentrales ligt bij D66 echter uitermate gevoelig, onder andere omdat minister Jetten ten tijde van zijn Kamerlidmaatschap fel pleitbezorger was van het uitschakelen van kolencentrales.

’Meer realisme’

De grootste regeringspartij VVD pleit nu door de oorlog in Oekraïne voor meer realisme bij Jetten. „Het openen van de kolencentrales zou kunnen helpen met het sneller vullen van de gasopslagen en zou in de winter ook de leveringszekerheid kunnen verstevigen. Ik kan dan niet anders dan tot de conclusie komen dan dat deze moeilijke maatregel op tafel moet liggen”, aldus Erkens, die erbij zegt dat de impact op het klimaat ’allesbehalve goed’ is.

Hij pleit voor het aanleggen van een strategische reserve van steenkool, zodat die in elk geval als ’back-up’-optie klaar ligt. Ook wil hij een spoedwet klaar laten maken waarin dit nodig is. Volgens de grootste regeringspartij moeten ook adviezen van de Mijnraad serieus worden genomen en dienen er ’stresstesten’ te komen. Erkens wil dat Jetten „zo snel mogelijk actie onderneemt om een rampwinter te voorkomen. De kosten van additionele maatregelen vallen in het niet vergeleken met de kosten van een mogelijk gastekort deze winter.”

De liberaal grijpt terug op het advies van de Mijnraad, dat oproept de gasbergingen maximaal te vullen. Erkens: „Het kabinet lijkt er nog van uit te gaan dat we tot de winter de tijd hebben om de gasvoorraden te vullen, maar ik wil dat dit sneller gebeurt. Wanneer Rusland besluit om ook nog meer andere Europese landen, zoals Duitsland en Italië, niet meer van gas te voorzien dan wordt het lastig voor Nederland om de gasopslagen te vullen. Er zal immers geconcurreerd worden, zowel binnen Europa als ook met Azië voor de laatste restjes beschikbaar LNG (vloeibaar gas). Snelheid en pragmatisme zijn daarom van belang om de grootste risico’s te beperken.”