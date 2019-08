Lichaam gevonden in Amsterdamse Bellamystraat

Volgens de woordvoerder is het lichaam woensdagmiddag aangetroffen. „Omdat we een onderzoek maar een keer echt goed kunnen doen en nog niet weten of er sprake is van een natuurlijke dood of een misdrijf, laten we nu uitgebreid forensisch onderzoek verrichten”, aldus de zegsman.

